張達倫與TVB結束18年賓主關係　望作新嘗試轉戰影壇

曾在《愛·回家》第一二輯中飾演律師「嚴謹」而為人熟悉的張達倫（Max），加入TVB超過十八年間拍過超過130部劇集，演活過大大小小的角色。近日有指他今個月已約滿離開TVB，全情投入成為杜琪峯旗下藝人邁向影壇。



張達倫將會轉戰影壇。（Instagram：@maxc）

現年43歲的張達倫於2004年讀完藝員訓練班後加入TVB成為旗下藝人，他第一部拍的劇集就是重頭劇《皆大歡喜》，在劇中飾演過茶客、學生、侍應、賊人、消防員及古惑仔等15個不同的角色，然而卻於入行初期突然患上面癱症而陷入事業低潮。他於2012年憑在處境劇《愛·回家》中飾演「嚴謹Richard」一角成功入屋，更因為與楊卓娜所飾演的「霞姐」有感情線而大受觀眾歡迎，之後所接演的角色戲份亦變得愈來愈重，例如在《機動部隊2019》、《好日子》和《大步走》榮升男主演之一。

張達倫於2012年憑在處境劇《愛·回家》中飾演「嚴謹Richard」一角成功入屋。（網上圖片）

張達倫在TVB拍攝的《白色強人II》、《凶宅清潔師》以及《法言人》三部劇集暫時仍未播出，因此成為他的TVB告別作品，而翻查TVB官網，亦已經沒有張達倫的個人資料。三年前已加盟杜琪峰公司成為旗下演員的他，現時正積極拍攝電影《內幕》，飾演與男主角吳鎮宇及郭富城都有不少對手戲的警隊上司。

張達倫（前排左一）早前出席電影《內幕》的拜神儀式，與吳鎮宇及郭富城都有不少對手戲。（VCG）

張達倫透過經理人回覆《香港01》表示，因為自從有小朋友之後，覺得自己不再年輕，同時亦想趁自己年紀不算太大的時候再嘗試更多：「佢一路喺一個好好嘅家入面庇護，TVB好完善，但因為TVB劇集嘅製作好密集，當佢接咗一樣嘢嘅時候都唔想影響另一個行程，所以就接唔到其他嘢，變相就一路冇辦法去試其他嘅方向。」

經理人又稱，雖然張達倫與TVB不再存在任何合約關係，但將來不排除換另一個合作形式：「只要TVB或者其他機構，認為有適合嘅角色需要張達倫，佢都會願意，嗰一紙之約係冇影響！」