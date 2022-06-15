前主播許方輝疑「蛇王」天星小輪攬女　與周嘉儀爆桃色醜聞最轟動

前無綫新聞主播許方輝，兩年前過檔有線擔任新聞副總經理時一度成為焦點人物，今日（15日）這位已婚的新聞高層卻突然被指上班時疑似「蛇王」攬女，引起公眾嘩然。



許方輝兩年前過檔有線擔任新聞副總經理。（網上圖片）

昨日網上流傳一張疑似是許方輝的照片，相中的中年西裝男子戴上口罩，於天星小輪一手攬實身旁女子表現親暱，雖然看不清楚容貌，但有眼尖的網民都高度懷疑相中人正正就是許方輝。由於事發時是上班時間，更引起網民猜測他當時「蛇王」中。據悉，有線電視高度關注事件，有消息指有關男士已暫時休假，而《香港01》已向有線查詢，對方指稍後作出回應。

網上流傳一張疑似是許方輝於天星小輪攬實身旁女子的照片。（網上圖片）

現年57歲的許方輝過去亦曾捲入桃色醜聞，2013年他被傳媒踢爆疑似背住前亞視新聞主播太太陳佩琳，跟細自己17年的下屬主播周嘉儀過從甚密，有傳媒影到兩人經常一齊收工態度親暱，許方輝更被指曾上過周嘉儀香閨。事件曝光後，兩人即被無綫新聞部高層袁志偉照肺，周嘉儀被調離星期一至五的新聞時段，兩年後離開TVB，轉投證券公司工作，而許方輝則工作更上一層樓，不但升職出任新聞總編、資訊專題節目監製、無綫新聞副總監等要職，現時更成為有線新聞副總經理。

許方輝曾為無綫（TVB）新聞主播，最為熟知的並非是報道新聞的專業形象，而是2013年與另一美女主播周嘉儀的地下情。（電視截圖）