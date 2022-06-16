金剛受傷！與小嫻分手後潛水療情傷卻出意外　IG用粗口諧音苦呻

台灣藝人金剛（李信樵）與小嫻（黃瑜嫻）5月11日在Facebook開直播公開分手消息，正式宣布一年多的戀情已成回憶，當時金剛還忍不住在直播中爆哭，看得出他相當不捨。



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分手後的兩人依舊住在恆春，小嫻目前專心地在上導覽員的一系列課程，金剛則繼續賣雞翼，各自忙碌。6月15號金剛在社交平台發出一張哭臉的自拍照，坦言自己的腰受傷了，語氣相當無奈。

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金剛與小嫻分手後，他選擇將重心放在自己的雞翼事業上，希望藉此轉移注意力，慢慢走出情傷，也透露自己接下來要拍攝新戲，必須離開恆春、回到台北；而金剛的生活似乎也受到情變影響，過得不太順遂，今日發文透露自己因為背氣瓶去潛水，不小心閃到腰，讓他痛得難受，說道：「X……這什麼命？擊敗咧……。」

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金剛也在文中提到，煮雞翼再累也不會閃到腰，卻在背潛水裝備時不小心閃到，搭配上痛苦的表情，完全可以感受到他的無奈；網友見狀也暖心地替他加油打氣：「別擊敗、別擊敗、你不會被擊敗的」、「加油，不敗人生」、「閃到腰真的超痛，要趕快治療」。

金剛透露自己的腰受傷了。（IG@aloha6969）

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