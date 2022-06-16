湯唯受訪途中一個動作嚇窒朴海日 女神呆萌表情讓網民秒圈粉
撰文：聯合新聞網
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湯唯與南韓導演金泰勇結婚後定居韓國，她與男星朴海日主演朴贊郁的電影《報復式分手》，近日前進康城影展大獲好評，結束康城之旅後則開始韓國的宣傳活動，而在日前曝光的一段受訪影片中，湯唯突然牽起朴海日的手，讓網友看了直呼「太可愛了」。
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在影片中，朴海日「女士優先」想讓湯唯先回答而伸出手，湯唯看到朴海日手勢後疑惑了一下，接著便牽起朴海日的手，而朴海日則禮貌性牽著，沒因慌張而突然放開。網友笑稱「歐尼好呆萌」、「太有魅力了」，還有網友直接留言「哈哈哈」，意外之舉讓人看了很歡樂。
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