早前傳出湯唯帶女兒搬回北京準備長期定居,並與韓國導演金泰勇已經很久沒有互動,上年湯唯生日老公也沒有現身慶祝,只有女兒陪在身邊,令人覺得他們有婚變的可能性。不過,湯唯內地經理人公司回覆傳媒時指,兩人的婚姻依然好好,湯唯更是剛剛幫老公的電影完成配音,否認婚變傳婚,但對湯唯突然搬家到內地則指沒有回應。

對於婚變傳聞,湯唯昨日在自己的社交平台親手將其粉碎,她上載了一張一家三口的「腳仔」相,並寫道:「爸爸的大小情人」,不少網民留言祝福:「湯湯~情人節快樂」、「Nothing is better than your updates (謠言止於更新)」、「不管怎麼樣,都希望女神幸福快樂」。

親自粉碎婚變傳聞。(IG@湯唯)

點擊下圖睇湯唯靚靚女兒:

