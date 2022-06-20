JYP朴軫永現身宗教頻道拍片傳教　網民憂衍生變新邪教

JYP朴軫永捧紅TWICE、GOT7和Wonder Girls等人氣偶像，可是他近日被發現在網上開設宗教頻道「初熟果子」傳教，因而再一次陷入邪教爭議。網民擔心JYP作為公眾人物有一定影響力，憂慮會衍生成新邪教。



4年前JYP曾被質疑是邪教「救援派」信徒，當時他參與傳教的錄音被曝光，他只好上節目否認，表示只是與朋友一同研究聖經。直至近日，JYP被發現在一名為「初熟果子」的宗教頻道拍攝演講影片，時間甚至已有4個月。他在影片中提及自己並不是牧師，亦沒有正式學習過神學，只是在另一牧師的鼓勵下才鼓氣勇氣演講。

JYP近日被發現在宗教頻道上拍片傳教。（網上圖片）

JYP參與拍攝已有4個月。（網上圖片）

網民表示拍攝宗教影片的本質並沒有問題，但礙於JYP曾與世越號沉沒事故有關的「救援派」扯上關係，他現任妻子更是「救援派」教主的姪女，因此引起了爭議。而且JYP曾在節目中強調過，自己並無教派，只是與朋友一同學習聖經。可是網友就直指，以個人方式學習聖經是危險的方法，加上再教授給他人就會容易陷入邪教之中。

JYP曾被拍到參與「救援派」活動的照片。（Viu《K1頭條》）

JYP事後曾否認，表示自己並沒有宗教信仰。（MBC）

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