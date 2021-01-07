Rain曾窮到露宿街頭？幸遇JYP朴軫永伸援手　親揹病母求醫勁催淚

南韓天王Rain（鄭智薰）最近和恩師朴軫永一起合作發新歌《Switch to me》，他日前上《我家的熊孩子》節目，談到了曾獲朴軫永伸出援手，師徒情令人感動！

Rain自幼家境貧寒，曾一度淪落至露宿街頭、生活困苦，讓他坦言其實很羨慕過著吃飽穿暖、有父母在身邊的正常小孩生活。而他17、18歲時，媽媽生病卻沒錢看醫生。Rain回憶指，跟很多人借錢但都沒人願意幫他，他惟有向朴軫永求救。朴軫永取消了所有行程到了Rain的家，還揹住Rain的媽媽上車一齊去了醫院。

Rain自幼家境貧寒，曾一度淪落至露宿街頭，媽媽有病亦無錢醫治，幸獲伯樂朴軫永伸出援手（《我家的熊孩子》截圖）

不僅如此，Rain表示當時因為醫院鬧罷工，入院需有保證人，而他因年紀不足無法擔保，也是朴軫永當保人，讓媽媽順利入院。雖然媽媽最終仍因病過世，但朴軫永這一暖舉，讓Rain的媽媽再多活了約2、3周。

【相關圖輯】認識的哥哥｜Rain串爆前老闆？朴軫永回嗆：你賺的錢進軍美國都敗光

+ 6 + 6 + 6

【相關圖輯】Rain 3個月激瘦10公斤回歸全盛時期 瞓身拍片教減磅不減肌秘訣：

+ 3 + 3 + 3

延伸閱讀：

敖犬認與「黑澀會美眉」交往 鬼鬼吐露真相

沉浸甜戀不急嫁 Apple鬆口希望這樣被求婚

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】