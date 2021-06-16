韓國四大娛樂公司超豪華裝修曝光　BTS公司規模媲美百貨店

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-16 00:30

SM娛樂、JYP娛樂及YG娛樂過去分別培養出少女時代、Wonder Girls及BIGBANG等人氣高企的團體，而被視作韓國的三大巨頭，十多年來至今地位依然迄立不倒，直至近年因為BTS防彈少年團爆紅，其經紀公司HYBE娛樂（前名：Big Hit娛樂）更一躍成為韓國四大經紀公司。早前綜藝節目《TMI NEWS》羅列出最貴的娛樂公司大樓排名，四大巨頭不負眾望名列前茅，大樓內部的超豪華裝修亦引起網民熱烈討論，不敢連連讚歎。

SM娛樂：

SM娛樂一共有三座大樓。（網上圖片）

SM娛樂曾打造出H.O.T.、神話、BoA、東方神起及少女時代等人氣歌手及團體，現時旗下藝人有Super Junior、SHINee、EXO、NCT及Red Velvet等團體。SM娛樂一共有三座大樓，包括保證金36億（約2500萬港元）、月租約3億韓元（約200萬港元），位於三成洞的大樓、約價值300億（約2億港元）的清潭洞11層高辦公大樓，以及於1999年正值金融危機剛剛結束後以20億韓元（約1400萬港元）買入、現時估價已高達500億韓元（約3億4700萬港元）的狎鷗亭的5層高辦公大樓。

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JYP娛樂：

JYP娛樂的大樓現時估價約為360億韓元（約2億5千萬港元）。（網上圖片）

JYP娛樂曾經打造出Rain、Wonder Girls、2AM、2PM、miss A及GOT7等人氣歌手及團體，現時旗下藝人有TWICE、ITZY及Stray Kids等，位於江東區城內洞的13層高辦公大樓於2018年建成，一共有8間練舞室、18間練歌室、7間音樂製作室及11間錄音室，現時估價約為360億韓元（約2億5千萬港元）。

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YG娛樂：

YG娛樂現時估價已高達1800億韓元（約12億5萬港元）。（網上圖片）

YG娛樂曾經打造出BIGBANG、2NE1及PSY等人氣歌手及團體，現時旗下藝人有WINNER、BLACKPINK、iKON及TREASURE等。YG娛樂位於合井洞的兩棟辦公大樓不輸大型百貨公司，一共有30間獨立音樂製作室，更有健身室、桌球室、乒乓球室和24小時便利店，合計買入價、土地費、建築費約為776億韓元（約5億3900萬港元），但現時估價已高達1800億韓元（約12億5萬港元）。

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HYBE娛樂：

HYBE娛樂大樓的租賃押金為171億韓元（約1億2千萬港元），月租約17億韓元（1180萬港元）。（網上圖片）

HYBE娛樂旗下有BTS防彈少年團及TXT（TOMORROW X TOGETHER）兩個男團，19層高的辦公大樓位於首爾龍山區，一共有11個升降機，更能飽覽漢江景色。該大樓的租賃押金為171億韓元（約1億2千萬港元），月租約17億韓元（約1180萬港元）。

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