乘風破浪｜寧靜造型崩壞竟撞臉「Minions」網民狂恥笑：一模一樣
撰文：聯合新聞網
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《乘風破浪》（浪姐3）第二次公演不僅有那英短髮造型撞臉劉嘉玲，還有寧靜「怪美的」戴假髮撞「Minions」造型？
【圖輯】點圖放大寧靜於第二次公演被指撞臉「Minions」的崩壞造型👇👇👇
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寧靜17號在微博發文，PO出她的第二次公演造型與小小兵戴上假髮的模樣，表示：「這也能撞 ，我真的會謝」。網友紛紛直呼「太可愛了」、「哈哈哈，怪美的姐姐」、「笑死我了」、「缺個眼鏡，一模一樣」。
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