乘風破浪3︱郭采潔淚憶母親難產亡 自爆最大遺憾求父堅持剖腹產
撰文：聯合新聞網
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郭采潔在《乘風破浪》最新一集中，和趙夢、張薔、趙櫻子合作表演《我我》，她藉由歌曲抒發對過世母親的思念，並透露媽媽因難產過世，心中有無限遺憾。
節目昨（17日）播出第二次公演，製作單位在演出前提問「如果現在給妳一個電話，妳會打給誰」，郭采潔表示想打給爸爸，「我打給1998年我的爸爸，決絕的堅決的決定要剖腹產，就完事了，現在就會是另外一個不同的劇本。」原來郭采潔12歲時，媽媽生弟弟難產過世。
她昨晚也在微博抒發演出後的心情，「我找到了『我』以外的另1個『我』的答案。那是一陣回聲，是面對寂寥的吶喊，超越時間空間而來的回應，是媽媽……於是我牽著媽媽，微笑唱到曲終。於是我成為了小時候要成為的那個強者。光，穿透陰暗籠罩，有爸爸、姊姊和弟弟，以及天上的星。」讓許多網友鼻酸，也直呼心疼她。
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