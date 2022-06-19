吳慷仁拍Netflix台劇床戰賈靜雯　預告直迫三級卻未被Youtube下架

《媽，別鬧了！》自從公開部分預告和花絮後便讓觀眾沸騰，近日的正式預告更加搶眼！



賈靜雯與吳慷仁CP裸身床戲可看到吳慷仁全裸，魅惑眼神超殺，手捧著賈靜雯的雙腳後，還爬向害羞的賈靜雯，賈靜雯讚嘆：「你可不可以有一份不要那麼性感的工作？」吳慷仁飾演的學長摸著胸口對如蓉回覆說：「抱歉！」畫面讓人產生無限想像。

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預告中當觀眾沉浸在歡樂和眼睛吃冰淇淋的節奏時，畫風一變比莉對賈靜雯怒吼「不要阻止我幸福！」更拿起菜刀丟向賈靜雯，讓賈靜雯傻眼怒回「你拿菜刀丟我？我是你女兒！」呈現出親子間相愛又相殺的矛盾。憂歡派對和小虎隊的經典歌曲〈新年快樂〉音樂一下，喚起不少人的青春，柯佳嬿一句「怎麼有辦法確定，對方就是那個對的人？」更道出不少人對於婚姻的疑惑和未知。

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正式預告拋出主演比莉、賈靜雯、柯佳嬿母女三人面臨的愛情課題，賈靜雯在預告中撂下狠話：「限時一個月內看母女三人誰先找到結婚對象，沒找到就必須去過世父親的墳前跪。」開啟《媽，別鬧了！》關於三個年齡追愛的瘋狂故事。預告中還可看見吳慷仁、林柏宏更為戲秀出完美身材，更看到一幕賈靜雯與《飛龍在天》CP江宏恩相望的畫面，網友讚嘆預告「訊息量超大」、「吳慷仁好猛」、「太想看」，紛紛表示此劇集為今年度必追。

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比莉在《媽，別鬧了！》中是「荒唐有理，追愛拼命」的最佳典範，不顧兩個女兒的反對，堅持在交友網站上物色男伴，不僅在網路上聊天，還會實際約會感受相處的感覺，對此比莉表示「我們都知道交友網站很普遍，但沒想過媽媽也可以這麼酷吧？」

比莉在戲中不顧兩個女兒的反對，堅持在交友網站上物色男伴。（《媽，別鬧了！》劇照）

導演陳慧翎認為：「在我看到小說作者媽媽本人時，就想找比莉姐來演，對這位媽媽印象很深刻，邏輯跟大家都不一樣，她喜歡穿豹紋，細肩帶背心當作戰袍，一談戀愛之後就變回一般人，這個媽媽的角色完全顛覆了我們的想像，她的新潮她的勁爆都是我們意想不到的，馬上就確定這個潮媽角色一定要請到比莉姐來演，不管付出多少代價一定要請到比莉姐，靜雯幫忙跟比莉姐討論了整整一年才答應接下這個角色，相信觀眾也會喜歡，除了比莉姐外不會有第二個人。」

Netflix台劇《媽，別鬧了！》由比莉、賈靜雯、柯佳嬿主演。（《媽，別鬧了！》劇照）

導演也表示爸爸一角特別請到寇世勳出演是一圓全台灣媽媽的夢想，她開玩笑說：「其實小時候我媽很喜歡寇世勳，我就跟媽媽說想要找寇哥演戲，我媽就說就他長得跟我爸很像，我心想哪裡？根本不像！不過連作者跟作者妹妹也覺得他們的爸爸長得像寇哥，作者認為寇哥背影真的很有爸爸的感覺，所有人都覺得寇哥像大家的爸爸，他真的是全台灣爸爸無誤。」

寇世勳飾演一家之主。（《媽，別鬧了！》劇照）

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