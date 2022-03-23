林心如吸2000萬補助金以《華燈》班底拍新劇　一集500萬實蝕本？

Netflix台劇《華燈初上》第三季終於3月18日下午上線，短短一天就衝上排行榜冠軍熱潮不滅，《華燈初上》的NFT人物也出爐，就在各界還在敲碗是否會拍電影版及第四季之際，《華燈初上》團隊已經確認下一步將會拍攝最新台劇《有生之年》。



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《有生之年》將由《華燈初上》總製作人林心如、戴天易和編劇杜政哲鐵三角再度合作，以2020年疫情為主軸，該劇也獲得文化部補助2000萬。杜政哲透露，當時和林心如討論新題材，他想到2020年對大家都是非常有感的一年，因此想到這個題材，不過他不是以現在的角度出發，而是以未來20、30年後的角度來看這2020年發生的一切，單集製作成本上看500萬元。

至於是否會再找《華燈初上》的演員演出？林心如則表示應該不會，會有一些新的面孔但演員方面還在思考階段。《華燈初上》成功創下多項紀錄外，也朝元宇宙發展，成為第一部推出NFT的台製電視劇，幕後團隊昨天也搶先公開劇中人物的NFT，包括「寶寶」吳慷仁、「百合」謝欣穎、「愛子」郭雪芙等人的數位NFT都出爐，至於「ROSE媽媽」林心如和「蘇媽媽」楊謹華的部分還在最後修正階段。

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