譚俊彥曾經常因小事同爸爸狄龍嗌交　變人父後放下執着關係更親密

狄龍一向以嚴父著稱，視帝譚俊彥（Shaun）曾透露父親狄龍曾經一氣之下把他鎖在狗籠內懲罰，令譚俊彥留下陰影大病一場，狄龍深感愧疚。不過隨住譚俊彥長大變人父，逐漸明白狄龍的感受，兩父子的關係亦重修舊好。



譚俊彥和爸爸狄龍關係親密。

昨日（19日）是父親節，譚俊彥和陳山聰受邀上無綫（TVB）娛樂新聞台談父子關係。譚俊彥透露原來除了鎖入狗籠外，狄龍曾經為了測試兒子反應，遺下譚俊彥獨自逗留於商場內，他說：「試過一次喺太古城，我阿爸行行吓特登走咗去，然之後就睇吓我會點樣。」

狄龍曾經為測試兒子反應，遺下譚俊彥獨自逗留於商場內（節目截圖）

譚俊彥指曾想模仿父親，將這套方法用於子女身上，太太卻強烈反對，他笑稱：「我想再做嗰陣呢，就俾我老婆鬧死啦。佢話：『你黐咗線呀你，你知唔知而家幾多人係拐子佬呀？』」惹來陳山聰大笑。譚俊彥認為這年代的小朋友更注重面子，故此不能採用上一年代嚴厲的教育方式教子。

譚俊彥指如今父子關係比以往更好。（節目截圖）

另外，譚俊彥又表示成為人父後，與狄龍不再因小事嗌交，他說：「做咗爸爸之後，反而你都想搵返你爸爸㗎。以前我同佢其實成日同佢嗌交㗎，成日為咗啲好小嘅事嗌交，呢個係我哋嘅溝通方法嚟㗎。但係而家佢好似連嗰啲執着都放低埋喎，咁咪可能係我又成長咗，佢又放低咗囉。」

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