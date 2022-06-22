Amber Heard疑陷財困被野生捕獲執平衫 落魄殘樣毫無星味變路人
撰文：聯合新聞網
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Amber Heard在與前夫Johnny Depp的誹謗官司慘敗收場後，經濟狀況陷入危機，她的律師曾透露Amber Heard無力償還。在上周四，Amber Heard就被拍到與妹妹Whitney Henriquez於紐約一間平價時裝店選購衣服，被猜測她是否真的陷入經濟困境。
Amber Heard與妹妹被拍到在店內把購物車裝得滿滿，旁人還聽到，她們在討論要買白色麻布長褲，後來Amber Heard發現自己被偷拍便離開。
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而Johnny Depp雖然打贏官司，但也因為成為近期新聞的焦點，有人開假帳號冒充他假裝與他合作騙粉絲，他昨在IG限時動態表示，「我在任何平台上都沒有任何私人或附屬帳號」。他也補充列出自已的 Instagram、TikTok、Facebook 和 Discord帳號，就是擔心粉絲被騙，說道：「希望大家保持謹慎，因為這些假帳號是無情的。」
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