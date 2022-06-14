Amber Heard敗訴給Johnny Depp後首度公開發聲：我沒有被公平對待

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司，最後雙方各自要付對方罰款。



然而安芭的判罰的賠償金超過千萬美元、遠多過尊尼應付的金額，陪審團明顯展現對於尊尼的證詞更加信任的態度。

早在出庭過程中，安芭已被網友全面圍攻、形象跌至谷底，被認為在演藝圈很難翻身，她在宣判之後，首度接受NBC電視網的獨家專訪，將於美國時間周二、周三晚間分成兩集播映，搶先公布的預告片段中只見她表示自己能夠理解陪審團的決定，卻覺得自己並沒有得到公平的待遇。

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公眾輿論的風向對於尊尼特普和安芭赫德的態度有多麼大的不同，可以從一件事上看出來：在TikTok上標註「為安芭討公道」的內容有2700萬的點擊，而聲援尊尼的則有20億點擊。安芭嘆道：「我不怪他們（陪審員）。我其實能夠理解，他（尊尼特普）是個備受喜愛的人物，人們覺得自己認識他，他是個很好的演員。」她歸咎社交媒體對這件官司的瘋狂關注，導致她被很不公平的對待，呼聲幾乎一面倒的偏向尊尼特普。

安芭表示她不覺得有哪一位一般民眾應該要知道發生在她家裏、她婚姻中的私事，因此不會在乎他們怎麼看他，也不會認為這些都是特別針對她。不過她強調：「就算有人感到我值得被這樣討厭，甚至覺得我有撒謊，應該還是沒辦法直視我的眼睛，告訴我在這些社交媒體等等的描述中，我有被公平對待。你說不出我有受到公平的待遇。」

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