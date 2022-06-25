上班啦媽媽2 | 何超蓮首回應被竇驍劇粉惡評　「反正傷害不到我」

何超蓮（Laurinda）早前因竇驍在新劇期間為她慶生，以及留言慶祝對方劇集收官，引起大批劇粉不滿，紛紛留言埋怨兩人放閃，導致出戲，其後超蓮在自己的粉絲群中大吐不快，想不到被網友曝光，再次遭到指責，似乎受了不少委屈。



竇驍在新劇中的大婚之日，剛好是超蓮生日，因慶生引起劇粉不滿：

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今日（24日），超蓮在綜藝節目《上班啦！媽媽2》中，首度回應了招致惡評一事：「我最近是有被罵，因為豆豆（竇驍）的劇上了。因為他的劇是小說改編的，然後有很多小說的粉。因為我們是交往這麼幾年了，他都是十二點一定給我說一句生日快樂什麼的，然後他又發了，就被罵了。」旁邊的馬麗勸她千萬不要因為外界的言論影響同竇驍之間的感情，超蓮也非常認同：「對對對，個別的就是這種為罵而罵的，我就是我看不到你，你的人生那麼悲慘嗎，還要抒發這麼多情緒在裏面，那我就給你抒發吧，沒關係，反正也傷害不到我。」

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然而，由於超蓮事後在自己的粉絲群中暗指有人惡意中傷自己與竇驍，矛頭直指劇中女主角陳都靈，因此今次的回應並未平息輿論，反而再度引起爭議：「明明是她先內涵女主的，怎麼到頭來覺得自己是受害者了」、「我也服了倒打一耙粉絲群內涵人怎麼說了」、「竇驍老婆真的戲好多，又缺熱度了嗎」，但也有網友比較中立：「對這事最好的回應是別回應」、「人家評論一下，幾千條不是罵她的嗎」等。

網友對超蓮的回應大感不滿。（微博截圖）

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