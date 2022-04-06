張蘭怒罵「孩子瞧不起你」疑又暗寸大S　網民：這樣的奶奶好可怕

大S（徐熙媛）重逢舊愛具俊曄，相對下前夫汪小菲和前奶奶張蘭心情則顯得複雜許多。



5號張蘭再開直播賣貨，過程中突然聊起「女人要有德」，一席話再度引發網友熱議！

【圖輯】張蘭開直播賣貨突怒罵「連孩子都瞧不起你！」點圖放大看她又說什麼👇👇👇

+ 3

昨天張蘭直播再度談起過去創業的艱辛：「什麼是女人的底氣，自己沒有靠過任何一個人，創業32年，解決了15萬人的就業困難，沒有欠國家一分錢，這就是我的底氣！」豈料，話鋒一轉她竟接著說：「雁過留聲，女人到什麼時候都應該靠自己，應該有德行，否則連孩子都瞧不起你，大眾更瞧不起你！」

【相關圖輯】大S前奶奶張蘭微博又發功！忍足14日直播爆喊哭訴「要不回孩子!」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 2

這時，有網友就問張蘭：「這是在暗諷大S沒有德行麼？」張蘭則四兩撥千金地回：「麻煩不要對號入座，咱們格局沒那麼小！」

這一席話一出，再次引發大陸網友熱議，許多網友看不下去紛紛表示：「傻子都知道張蘭這是在指桑罵槐罵大S吧！」、「慶幸大S擺脫了戲精奶奶！」、「有這樣的奶奶好可怕的」、「為了賣貨，為了流量，老太婆很拼。」、「意思是男人壞點沒事 影響不了？」、「這幾句話說的也沒啥格」。

延伸閱讀：

霸總姜泰武死會了？安孝燮被爆穩交《柔美》女星朴智賢已5年

婆婆闖房擾休息 小S一妙招連老公都幫腔

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】