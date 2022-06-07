汪小菲醜聞連環曝光　張蘭驚傳嬲到入醫院　返屋企即開直播鬧網民

大S前夫汪小菲近日遭「台灣最強狗仔」葛斯齊狂爆婚內出軌5女，並在直播平台上曬出其中3女與汪小菲的親密照，引起外界關注。



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汪小菲也因此成為眾矢之的，遭網友狂追擊。而他的母親張蘭日前傳出氣到住院，返家後她親上火線，開直播護兒，並怒嗆網民「還不如聽話的狗」，引起熱烈討論。

【圖輯】不忍被網民批評「上樑不正下樑歪！」汪小菲母親張蘭直播「發功」護愛兒（點圖放大看她又說了什麼👇👇👇）

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張蘭日前向平時一樣開直播，因兒子汪小菲近日狂被揭黑料，有網民就在留言區直指「上樑不正下樑歪」，張蘭看見後不顧線上有2萬多人觀看，霸氣護兒，回嗆網友沒資格評論：「請移步好嗎？都是你們在中間瞎傳話、瞎攪和，智商都不在線，都不如一隻聽話的狗。」未料話一出，網友反而更加猛烈批評：「沒這張嘴還能給兒子少惹點事」、「老太天天張嘴就來」。

日前汪小菲在微博上爆料大S「長期服用違禁藥物」後再刪文道歉，傳出張蘭知情後一度氣到住院，近日他又遭狗仔葛斯齊爆出婚內出軌多名女子，並手持證據公布在直播平台上，雖然他本人尚未對出軌一事進行澄清，不過因為狗仔爆料，這把火越燒越大，加上和張穎穎的愛恨情仇，汪小菲的感情事成為外界焦點。

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