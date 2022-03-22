大S前奶奶張蘭微博又發功！忍足14日直播爆喊哭訴「要不回孩子!」

大S（徐熙媛）重逢舊愛具俊曄，相對下前夫汪小菲和前婆婆張蘭心情則顯得複雜許多。



據陸媒報導，前張蘭昨天直播，一改先前淡定態度，面對網友提問孫兒女時突然情緒激動落淚，意有所指說「人要懂得感恩，不能太過自私」，再度引發網友熱議。

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具俊曄日前隔離期滿出關，他直奔大S豪宅，想和愛妻團聚的急切心情可想而知，不過具俊曄和大S子女的互動也是另一個課題，張蘭昨直播時強調自己問心無愧，還回憶自己當年離婚後，獨自帶兒子汪小菲8年，有合適的才再婚，有網友要她把孫子孫女帶回北京，她一開始對網友提問視而不見，但網友瘋狂刷屏，她無奈說「孩子都在台北，我怎麼要？根本要不回來，我更想兩個孩子在我身邊。」

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而張蘭說著說著還眼眶泛淚，喃喃道「人要懂得感恩，不能太過自私」，其實張蘭先前直播，對於孫子孫女的監護問題，她曾表示自己並非爭不過，但她不希望小孩和親生媽媽分開，她反問網友「如果妳奶奶把孩子強行帶走，妳願意嗎？」同理媽媽的發言也獲得不少網友讚賞。

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