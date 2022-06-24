十八年後2.0大結局｜鄧卓殷係譚俊彥個女　結局少爛但年尾夠掃獎

《十八年後的終極告白2.0》今晚（24/6）播出的大結局令人意想不到！劇情中譚俊彥（飾姚尚謙）受到邀請與巴黎藝郎合作展出畫作《男孩的救贖》。因為譚俊彥與龔嘉欣（飾沈越）關係已經決裂，所以譚俊彥就想到利用鄧卓殷（飾沈曉彤）要脅龔嘉欣幫他畫畫。後來陳山聰（飾方志浩）相約譚俊彥在山頂上，要求用二千萬換取譚俊彥殺死邵展鵬（飾吳天藍）的影片證據。



18年前的終極秘密就是....（《十八年後的終極告白2.0》大結局截圖）

不過更令人意外的是，龔嘉欣竟向譚俊彥坦白，指鄧卓殷並不是她的妹妹，她在車上說：「你知唔知𡃁妹唔係我個妹，我同你一齊嗰晚之後，就有咗佢。你點解可以咁對佢？」原來鄧卓殷是18年前譚俊彥和龔嘉欣相識時一夜情的「結晶品」。

18年前的終極秘密就是....（《十八年後的終極告白2.0》大結局截圖）

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陳山聰在走投無路，回到租用的酒店換上了女裝，躺在浴缸內割脈自殺。（《十八年後的終極告白2.0》大結局截圖）

另一邊廂，陳山聰在走投無路，回到租用的酒店換上了女裝，躺在浴缸內割脈自殺身亡。在譚俊彥知道鄧卓殷是他和龔嘉欣的女兒後就趕回去了，又剛剛好，鄧卓殷因為逃走的時候失足從高處墮下，最終還是搶救失敗，而譚俊彥亦同時被捕入獄判處終身監禁。監獄中譚俊彥還被其他人打斷了手。

點擊下圖睇18年前秘密：

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最後龔嘉欣原諒了譚俊彥？（《十八年後的終極告白2.0》大結局截圖）

《十八年後的終極告白2.0》大結局最後一幕，譚俊彥和龔嘉欣已經變成了七老八十，龔嘉欣坐在斜坡邊畫畫，而譚俊彥剛慢慢走到她的旁邊。龔嘉欣說：「你出返嚟應該有好多嘢想做，點解仲要黐住我？」譚俊彥：「想睇下你仲會唔會原諒我。」龔嘉欣說：「都幾廿歲人，有咩話原唔原諒。」最後，譚俊彥就說覺得龔嘉欣正在畫的畫顏色太亂，龔嘉欣又說畫作值上千萬。譚俊彥說：「係喎，唔記咗你先係大畫家。」

同《十八年後的終極告白》結局個場景好似。（電視截圖）

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單看第20集大結局來說，鄧卓殷原來是譚俊彥的女兒一部份是有點牽強和舖排不足，尤其是龔嘉欣在車上自爆內情，18年前與譚俊彥發生關係後就懷有身孕，確實會令人有種「吓？邊有咁啱呀！」的感覺，。譚俊彥和龔嘉欣下車進入屋內，「又咁啱」鄧卓殷會發現可以用玻璃割開麻繩，又再衝上二樓爬出欄杆的一刻，「又咁啱」會失足墮下。一個巧合就只是巧合，但是三個接連發生的巧合就明顯地是一個「套路」，其實真係幾老土囉，係咪？如果可以重新編寫的話，希望龔嘉欣才是真正的Final Boss，因為18年前譚俊彥成為負心漢後，龔嘉欣因愛成恨，為了復仇犧牲身邊最親的人而策劃所有事，這樣才最有驚喜和反轉。結局最後一幕，她在畫中畫下了所有計謀，才是真正的「十八年後的終極告白」。