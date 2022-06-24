十八年後的終極告白2.0結局劇透｜最後大佬現身　龔嘉欣自爆秘密

《十八年後的終極告白2.0》第20集（大結局）劇透。



《十八年後的終極告白2.0》第19集講到，連串殺人事情似得到答案，志浩（陳山聰飾）自白殺人經過，但關鍵線索實藏了起來，尚謙只（譚俊彥飾）想盡快完成畫展，獲利離開，沈越（龔嘉欣飾）此刻驚覺自己只是被人利用。籌備多時的畫展在志浩的畫廊正式開幕，尚謙風光一時，此時彪叔（李國麟飾）帶領手下到來踩場，更威脅要殺死志浩。

李國麟踩場。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

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志浩在自白的時候，提到自己喜歡穿女裝是因為自己在18年前看過一部電影，覺得女主角好漂亮，自己也想成為如此漂亮的人，所以開始愛上穿女裝。

你睇佢幾陶醉。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

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雖然陳山聰想殺譚俊彥，但兩人互相有大家的犯罪證據，所以最終變成合作，但警方最後依然殺到陳的殺人證據，相信佢都走唔甩。

睇怕都要坐監。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

以下內容有劇透，逃生門在此：

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《十八年後的終極告白2.0》第20集（大結局）講到，尚謙獲得著名藝評家邀請前赴海外發展，但尚謙需要得到沈越的幫助才可完成目標。志浩因事急着籌錢離開，只得求助尚謙，但志浩獅子開大口。兄弟最終利字當頭，反目成仇，沈越於危急關頭將隱藏心底的秘密告訴尚謙，尚謙錯愕不已，惟事情卻可能已發展至無法挽回的局面……

譚俊彥想殺死佢。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

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十八年後的終極告白2.0｜鄧卓殷演技爆發喊到人心痛：感謝龔嘉欣

無綫（TVB）劇集《十八年後的終極告白2.0》去到結局篇，最後的懸念也即將開估，不過除了估兇手之外，其實演員的發揮也值得大家留意，其中一個便是飾演龔嘉欣細妹的鄧卓殷（Amber）。

Amber在《十八年後的終極告白2.0》飾演一名中學生，雖然她已經27歲，但飾演十多歲的學生妹竟然完全無違和感，被人指是童顏臉，Amber在接受《香港01》訪問時表示：「好開心大家仲接受到我中學生look嘅造型，着住校服拍攝真係好幫助到入劇，加埋孭住個書包。」

Amber演學生妹真係無違和感。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

除了演學生妹這些外形上的亮點，Amber的演技也令人眼前一亮，劇集至今她有兩場喊戲，其中一場是公公死的時候，她在床邊聲嘶力竭地哭鬧，感染力非常驚人。她表示這場戲是在早期拍攝，感謝龔嘉欣為她和邵展鵬入戲，她說：「今次角色同戲份，一出場唔係鬧交就喊，喊戲我都需要d時間入狀態，我通常都會聽歌，唔係好同人講嘢。公公死嘅嗰場戲，係比較早期拍，嘉欣戲內戲外都好照顧我，嗰場前佢捉住我同展鵬對手，講返我哋戲內處境，即刻幫助我入戲，眼淚衝出來，很感謝有她。」

真係喊到令人心痛。（《十八年後的終極告白2.0》截圖）

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今次《十八年後的終極告白2.0》是Amber從影以來最多戲份和連戲最耐的角色，她形容為「好似真係以沈曉彤嘅身份生活過」，對於自己的演技被讚，Amber說：「之前都有喺空餘時間讀演藝學院嘅戲劇班，不過最多謝當時有好多前輩教我，角色係𡃁妹，感覺戲外都受到大家當我小朋友嘅寵愛，尤其係多一齊同場嘅Shaun、Katy、Zoie、呀廉，都會教我，什至以我角色演一次比我感受。」獲得不少前輩教路，Amber今次真係學到嘢。

鄧卓殷邊似27歲？（IG/ @amber.tcy）

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