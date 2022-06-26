幸福到萬家｜有名有利唔刻意擺脫背景　趙麗穎為農村出身感自豪

內地人氣女星趙麗穎過去因為農村出身學歷低又沒有背景，在闖盪娛樂圈時曾被人看不起，不過她終憑自己的努力一步一腳印成為一線女星。雖然已經貴為炙手可熱的大明星，但她並沒有擺高姿態，亦不會刻意去擺脫這個身份，更接下劇集《幸福到萬家》飾演一位農村姑娘，不介意再提自己是出身於農村的背景，劇集預告片一推出已經登上熱搜，不少網友都給她的真誠打動，激讚是一位好演員。

趙麗穎憑自己努力成為一線女星。（趙麗穎工作室微博圖片）

已有兩年時間沒有推出長篇電視劇的趙麗穎，新劇《幸福到萬家》即將播出，而劇集近日在官網播放預告片，短時間內已經吸引超過150萬人收看，相當厲害。在劇中飾演農村姑娘的趙麗穎維妙維肖，展現出人物角色倔強努力、真誠勇敢的特性，言行舉止代入感非常強，讓不少網友激讚好演技。

在新劇飾演農村姑娘。（影片截圖）

而大家之所以覺得她代入感強，絕大因素是她出身的農村背景貼近角色，所以總覺得她好像在飾演自己，特別真實。而她在接受採訪的時更揚言劇中何幸福的角色跟自己很像：「幸福就像是一塊璞玉，她比較實在對於鄉親們，對所有她接觸過所認識到的人都非常真誠。我也是從小生活在農村，所以就跟角色這方面，我覺得很像自己小的時候，我也很欣賞她這樣的人，非常的善良和熱情。」她不介意接下農村劇甚至再提起自己的出身背景，真誠的演出每一個主角色，單是「趙麗穎說何幸福很像自己小時候」已經引來超過4000萬閱讀量，網友們都被她的真誠打動。

趙麗穎的扮相維妙維肖。（影片截圖）

劇中角色代入感好強。（影片截圖）

正如她所說講自己好像劇中人物何幸福，的確如此，事關她絕對是憑自己的努力一步一腳印走向今日一線女星地位，從前因為農村出身的背景被嘲諷，但她沒有因此而覺得自卑，甚至公開表示以身為農村人而感到自豪，她曾在接受訪問時反擊媒體：「出身農村怎麼了。」又在節目上講：「我出身自農村，祖輩都是農民。父輩祖輩都是很喜歡文藝，但是跟專業影視行業相距甚遠。但是就是這樣的農村經歷，磨練了我堅強的意志，也造就了我堅韌頑強的個性，正是這些經歷成就了今天的我。」正因為她這樣的精神，使觀眾更喜歡她。

趙麗穎為自己的出身背景而感到自豪。（《幸福到萬家》微博圖片）