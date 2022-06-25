吳千語睇《姐姐》鍾意阿嬌　爆對方私下同樣可愛：挺放鬆做自己的

為慶祝香港回歸25周年的獻禮劇《獅子山下的故事》播出後掀起不少話題，其中主演之一的吳千語角色討好，令她收穫不少粉絲。近日，在接受內地媒體直播訪問時，她就回應被質疑同胡杏兒飾演母女年齡的問題，原來一開始她都甚有疑惑。

《獅子山下的故事》播出後掀起不少話題。（《獅子山下的故事》微博圖片）

在劇中胡杏兒同吳千語飾演一對母女，前者42歲後者28歲只是相差14歲而已，讓不少網友感到疑惑，這樣的年齡差飾演母女似乎好奇怪。而吳千語原來接下劇本一開始的時候亦感到有疑惑，但因為劇中的故事背景原因，最終她是覺得合理的：「我一開始也是有一個問號，就是杏兒姐沒有比我大很那麼的多，故事的背景是她非常小的時候生下我，所以那個差也沒有的遠，就會相對來說合理一點點啊！」

二人相差14歲而已。（影片截圖）

另外，在直播中她亦提到自己有收看《乘風破浪3》（前稱：《乘風破浪的姐姐》）這個節目，在節目中她就最喜歡內地歌手于文文同阿嬌（鍾欣潼）：「我在磕那個于文文跟阿嬌啊！她們兩個互動不是很可愛嗎？然後大家都在磕她們，因為阿嬌私底下也是有點軟萌，就是她不光是上節目，她私底下也是比軟萌的，所以她在節目裡面我覺得她還挺放鬆做自己的。然後她這種個性的女生也會特別的相處得很舒服吧！」看來吳千語看得蠻投入。

吳千語在姐姐中相當留意于文文同阿嬌。（影片截圖﹑《乘風破浪3》微博圖片）