濕身派對玩太瘋　韓女星除衫跳舞比堅尼突鬆脫　一個反應獲讚專業

南韓創作歌手BIBI（비비）不僅推出多首暢銷歌曲，還曾為JYP朴珍英、女團TWICE的主打歌曲作詞，實力備受肯定。



不料，BIBI先前出席有「首爾濕身音樂派對」之稱的「WATERBOMB」音樂節時，唱到一半還將上衣脫掉，沒想到裡頭的比堅尼綁帶意外鬆脫，頓時讓台下粉絲激動尖叫。

【圖輯】脫掉上衣跳辣舞「比堅尼突鬆脫」BIBI反應獲網民一致激讚：實在太專業（點圖放大看「出事片段」👇👇👇）

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由於新冠肺炎疫情持續延燒，南韓已連續2年停辦「WATERBOMB」音樂節，不過該國防疫已決定採與病毒共存政策，因此也宣佈「WATERBOMB」音樂節在6月24至26日舉辦。其中卡司更是星光熠熠，包括南韓嘻哈圈的大咖朴宰范、Simon D、CL、剛退伍的ZICO、Solo歌手宣美等，而BIBI也是受邀嘉賓之一。

【圖輯】點圖放大瀏覽南韓創作歌手BIBI的IG美照👇👇👇

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由於舞台上不時會灑水降熱兼炒熱氣氛，因此BIBI在表演到一半時，乾脆將全白上衣脫掉，裡頭只搭了一件薑黃色的比堅尼。不料，BIBI才剛脫掉上衣，比堅尼的綁帶竟意外鬆脫，讓BIBI驚慌地回頭一看後，再請舞台上的伴舞協助她將綁帶重新繫好，直接面對觀眾捧著比堅尼，待伴舞繫好後又再重返舞台前方和觀眾狂歡。

BIBI的這番操作，不僅展現在舞台上游刃有餘的專業態度和臨危不懼，也讓好身材一覽無遺。BIBI險些在舞台上走過的影片也遭網友瘋傳，意外掀起熱議：「差點就出大事了」、「在不打斷舞台嗨翻氛圍的狀況下，光明正大的應急處理，實在太專業」、「BIBI太瘋狂了」、「BIBI臨場反應完全大發！」

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