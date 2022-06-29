聲生不息｜楊千嬅不捨節目不在乎比賽成績：重回自己的初心去演出

TVB（無綫）與芒果TV合作舉辦的音樂綜藝《聲生不息》大受歡迎，其中作為女隊隊長的楊千嬅甚有領導能力，帶領團隊贏了多次對決，其演唱的歌曲更讓不少觀眾聽出耳油，《無條件》﹑《勇》﹑《Baby Song》等，讓大家印象深刻。而節目亦即將接近尾聲，她亦非常依依不捨，強調因為該節目讓她重新找回了自己初心。

楊千嬅在節目中是女隊隊長。（《聲生不息》微博圖片）

在節目中楊千嬅的每一場表演都相當精彩，而且所獲得分的分數都相當高，演唱《如何掉眼淚》贏了李克勤《飛花》﹑同炎明熹合唱《勇》贏了林曉峰﹑馬賽克樂隊﹑魔動閃霸合作的《情人》等，為女隊贏了多場比賽。雖然在節目上要同男歌手們進行對決，大家是敵對的關係，但她認為彼此建立了一段友誼，是一個很美好的回憶，對於節目即將收官她亦非常不捨：「我發現自己很不捨得，很不捨得是我發現自己的投入，超越了演出工作的感受，是由自己的投入，變成了一個追求，可能是一個音樂上的追求，舞台上的追求，更加重要的是認識了一幫歌手朋友，而大家真的是建立了一段感情，台上三分鐘，但是台下我們經歷的一些事情已經是足夠建立朋友感情的時間。所以這個我覺得真的是額外得到的一個很愉快的回憶。無論是新時代的歌手或者是同年紀的不同音樂風格的歌手﹑前輩，所有給到我最大的能量是令到我有一個熱忱去繼續追求自己的音樂夢想。」

楊千嬅不捨得節目。（《聲生不息》微博圖片）

楊千嬅在節目中建立了一段友誼。（影片截圖）

另外，她亦講道因為節目令她找回自己的初心：「可能《聲生不息》對我來說最大的不是每一次的結果是甚麼，每一次的比賽結果不是最重要的，最重要的是這個過程，令到我自己對自己的演出上增加和提升了自信，或者是重回自己的初心去演出，我入行二十七年我覺得這個很重要，因為可能有時候不記得了這樣的初心是甚麼，原來是生生不息。」看來這個節目令楊千嬅成長不少，讓大家能看見，體會她對音樂的初心是不變的。

楊千嬅因為節目找回了自己的初心。（影片截圖）