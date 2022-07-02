小鄧紫棋蕾菈性感露背拍洗頭水廣告 突轉正面曬素顏樣成網民焦點
撰文：TVBS新聞網
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台灣網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）擁有傲人的身材曲線，個性直率的她經常在個人IG上分享私人生活，近日她為廠商拍攝洗髮產品，竟直接脫光，在鏡頭前洗澡加洗頭，除了秀出美背外，轉正面時北半球也毫不保留的直接入境，讓網友嘆為觀止。
蕾菈IG擁有121.5萬粉絲，日前她拍攝洗髮精業配影片，一開頭就裸上半身入鏡，接著背對鏡頭開始洗髮，秀出美背與性感刺青，沒想到最後竟轉正面介紹產品，豐滿的北半球出現在畫面下方，令人遐想無限，而蕾菈也大方的展露素顏，膚質與膚況都維持的相當好。
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而影片曝光後，也讓網友暴動，紛紛留言「我舔爆」、「我相信在場各位紳士都努力再找反光的地方」、「洗頭也可以洗成這樣，我已跪」、「想付費解鎖正面」、「這尺度…….也太大了吧」、「我相信廣告商希望妳正面拍」、「結果看完廣告購買最多的是男性」。
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