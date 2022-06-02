小鄧紫棋蕾菈揭月經「滴滴答答」圖拆避孕器　一個原因拆不掉崩潰

台灣性感網紅蕾菈因為外型神似鄧紫棋但身材卻相當火辣，在網紅圈立刻暴紅。去年與DJ湯宇認愛後，二月中兩人選在男方生日當天登記結婚，婚後也越愛越大方，常常在社群平台上放閃。



日前蕾菈透露自己生理期「一直滴滴答答」因此猜測可能是在體內的避孕器要更換，不過說到最後卻發現她是要把避孕器給拆掉，還附上一個不能說的表情符號，讓粉絲瘋猜可能想要再生一胎。

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蕾菈疑想再生一胎？

蕾菈在限時動態上先提醒粉絲避孕器最好3到5年就要替換，她分享因為下腹部覺得悶熱，因此猜可能是避孕器放太久，所以決定要醫院檢查。沒想到後續就再接一句「順便…拆掉」疑似與老公湯宇有備孕的準備。沒想到事隔幾小時，她又再度發文，崩潰喊「拆不掉」她透露因為醫生找不到線，只好叫她下一次經期來之前再一次到診所拆除。

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不過似乎是這過程實在太不舒服，也讓蕾菈坦言一想到下個月還要再去一次就快發瘋。好在身邊還有老公陪伴，讓她心情穩定許多。然而這番舉動也讓網友猜測，蕾菈跟湯宇可能都希望有自己的小孩。事實上蕾菈曾分享自己把家務事全都丟給對方做，但婆婆不但不生氣，甚至說「我有一個懶媳婦沒關係，我兒子因為妳，變得很愛打掃家裡，甚至還會煮東西」開明態度讓網友直呼太羨慕。

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