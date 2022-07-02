泰國靚女老師「Ing Ing」上堂Rap住教英文變網紅　私下生活更狂野

作ＬＩ為國際指定的官方語言，相信不少人都曾被有「痛苦」的英文學習過程，而再說長不長、說短不短的求學生涯中，能遇到一個好的老師更是難能可貴的事情；泰國就有這麼一位「網紅老師」以生動的教學方式爆紅。



據泰國《Sanook》報道， 女老師「瑩瑩」（Ing Ing）是泰國當地一所中學的英文老師，有別於大部分傳統教學中的死記硬背，瑩瑩更傾向於將教學內容編成輕鬆好記的簡單Rap，在互動性高的情況下讓學生自發性的喜歡學習、甚至輕鬆記下內容。

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除此之外，瑩瑩老師褪去教師的衣服後其實也是位超級有料的魔鬼身材美女，從她生活照中的各個畫面不難發現，瑩瑩老師也是個不吝於展現好身材的陽光女性，不少網友也笑稱「想回去上課了」、「此生只學英文」、「叫我師丈」。

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