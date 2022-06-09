小S徐熙娣獲劉在錫曹世鎬拍片約食飯：我是不是要準備進軍韓國？

台灣女星大S（徐熙媛）今年2月閃嫁舊愛南韓男星具俊曄，男方先前為愛奔台找大S，還受邀在台北夜店辦一場DJ秀，小S也現身活動中支持新姊夫，兩人互動相當良好。



日前小S突在社群上曬出南韓主持人劉在錫和曹世鎬的問候影片，透露是具俊曄為她特別錄的，讓小S開心直呼「我是不是要準備進軍韓國啦！」

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小S貼出的影片中可見，劉在錫和曹世鎬一開頭就用中文打招呼，表示目前僅能用影片方式向大S、小S問候：「雖然我們透過影片這樣打招呼，之後真的要見一次面。（please come to Korea）我們因為只會短短的英文，沒辦法傳達太多話。」希望大哥（具俊曄）和大S婚姻美滿，也希望能早點見到面。

此外，劉在錫還向小S表示，若來韓國作客的話會請她吃頓飯：「熙娣，我們下次一定要見面喔！再見」。小S面對自己喜歡的2位主持人所拍下的驚喜影片感到無比興奮，嗨喊：「我是不是要準備進軍韓國啦」，還向網友求救表示：「我需要韓文老師！」小S透露因為姊夫剛好去參加2位所主持的節目，因此特地為小S拍下這段問候影片。

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