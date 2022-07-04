丫頭詹子晴驚揭生2腫瘤「大瘤包細瘤」患病兼被批發漲變肥妹超慘

台灣藝人丫頭（詹子晴）近來傳出體內長了5.8公分的腫瘤，因為痛到影響到生活，所以才決定動手術切除！



丫頭日前在YouTube更新一則影片，影片中她透露最近半年來常常感受到右腿和右下腹腫脹、疼痛，最後痛到影響日常生活、工作，就醫檢查後發現身體長腫瘤，醫生告訴她若沒變大可再繼續觀察。不過，她到另一間診檢查，隨後卻發現長了2個腫瘤，檢查後發現是一個大腫瘤包著一個小腫瘤，其中一個是5.8公分的畸胎瘤。

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丫頭表示，怕腫瘤影響到日後生育，她則決定先凍卵，但腹部也從腫漲感轉為疼痛。她坦言，自從得知身體卵巢有畸形瘤和水瘤後，努力吃了很多營養的食物，但也因少運動導致變胖，生病期間不少網友說她變胖，也讓她心情受到影響。如今開刀已過3個禮拜，目前傷口還在恢復期，但只要喝水嗆到、咳嗽、打噴嚏等就會些許疼痛，身上還有5個洞。最後，她也感謝老公的陪伴，在影片中甜喊「老公辛苦了。」

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