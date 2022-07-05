跨性別網紅小A辣自認發明星夢 曾公開變性手術恐怖過程一炮而紅
撰文：聯合新聞網
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跨性別網紅小A辣日前在社群透露33歲的她終於一圓從小就有的歌手夢，曝光翻唱Hebe田馥甄〈還是要幸福〉的片段，也送給關注她的粉絲們。
小A辣兒時寫「我的志願」想做明星如今一炮而紅
小A辣透露從小就想當歌手，學校作文「我的志願」，當時她寫下想成為明星，卻被同學笑不可能，隨後感性表示：「如今雖然不是歌唱明星，但是成為了台灣的知名變性網紅，在我的人生里程碑風風雨雨一路走來從卵到毛毛蟲到蝴蝶，真的成功蛻變。」
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人生旅程上有人支持也友人會用惡語攻擊，小A辣對此都表示感謝，直言：「讓我可以一直突破成長，成為今天的小A辣」，而7月5日就是她33歲生日，她特別感謝Mark（音樂製作人廖柏鈞）邀她錄製翻唱歌曲，讓她圓了從小的歌手夢。
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小A辣在留言區幽默自謙「希望你們的耳朵是懷孕不是流產」，網友則讚好聽，聲音有磁性，表示期待她日後多唱抒情歌，還有網友則笑稱「已經生產了」。此外，網友也為即將過生日的小A辣送上祝福。
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