台女星朱俐靜癌逝　曾向納豆喊話「安然度過」終不敵病魔享年40歲

【朱俐靜／乳癌／癌症】以台灣選秀節目《超級偶像》冠軍之姿出道的女星朱俐靜罹乳癌2年多，昨（4）晚傳出離世消息，震驚演藝圈。事實上，男藝人納豆今（2022）年3月出血性腦中風住院時，朱俐靜才曾向對方喊話：「相信我們能安然度過！」如今不敵病魔離世，令各界惋惜。



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眼看納豆在女友依依陪伴下努力對抗病魔，鮮少露面的朱俐靜於今年3月3日在IG發文喊話對方：「豆哥，看著你的消息一直為你心疼」，並透露正在休養慢慢回復狀態的自己：「遠遠的、默默被你和依依的努力給安慰著。」朱俐靜特別安慰納豆，在復原的這條路上還有些關卡得通過，但「相信我們都能安然度過並且在美好的未來懂得更珍惜我們所擁有的握在手中。」

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文末，朱俐靜期許不久之後：「我們彼此分享的是更好的消息，我們一定會戰勝這場生命的考驗，一起加油！」可惜的是納豆已恢復健康出院，而朱俐靜家人也悲痛證實，她己經在7月3日平靜地離世，家人們都還在悲傷的情緒中，後續會再公佈追思會的詳細資訊。

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