王羽追思會｜王馨平激動落淚「希望來生還是父女」憑歌寄意悼亡父

【王羽追思會／王馨平】王羽的告別式今上午10點準時開始，唱詩班演唱《恩典之路》獻給王羽，隨後追思禮拜也播放一段影片，成龍為此特別錄製影片，提到王羽對於拳腳功夫的貢獻有目共睹，同時也非常照顧後輩：「他的經典作品常留影迷心中，我們永遠懷念你，王羽大哥一路好走」。另有導演李安、鍾孟宏以及朱延平皆致詞緬懷大俠。



影片最後則是由最後一幕王馨平演唱《寄語白雲》搭配王加露寫的文字，王馨平上台致詞，忍不住激動落淚，並感謝親友在台灣疫情這麼緊張的時刻還前來：「我們三姊妹應該向你們叩頭致謝」，她說會預先錄製演唱歌曲，是因為知道沒有辦法在現場唱：「這首歌是我爸媽離婚後，他要我學會唱的，長大後才明白，爸爸不捨跟母親分開，讓我這個做女兒的幫他唱出來」

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王馨平也提到爸爸從小對她們很嚴厲，很注重我們的禮教，他從來不誇獎我們：「小時候不懂，長大後才知道爸爸真的很愛我們，他希望我們三個女兒潔身自愛、希望婆家珍惜我們、愛我們，我想說，我非常感謝爸爸帶我來這世界上，我希望我們來生還是父女，希望他還是爸爸，我是女兒」。

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王加露則表示自己從小害怕父親的威嚴，不過自己的叛逆性格來自父親，她回憶王羽中風後某年，半邊身體無法動，但她們回娘家，王羽仍堅持下廚，她看著，宛如看的父親獨臂刀做菜；還有王羽非常寵愛孫子：「寵到沒有天理，跟我們小時候的軍事教育天壤之別」，甚至還會教孫子粗口，讓她形容父親「不僅是大俠，也是一個老頑童」，選在4月5日離開， 也是提醒他們慎終追遠，也剛好過完兒童節。

王加露眼眶泛紅，提到王羽過世前一天，護士好奇著他是否還有遺憾：「在等誰，等什麼？」一直到4月5日早上，當看護說要去買豆漿，一走，狀況就開始變差，直到另一個看護去梳洗，數據掉更快：「我很慌，你偏偏選在這個時間讓數據歸零，像一個心急的孩子跑出去玩」，她說終於知道父親在等什麼：「你在等我們父女獨處，跟我道別，什麼都沒有說，但也什麼都不必說，謝謝你讓我知道我很重要，你也沒有白疼我」。

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