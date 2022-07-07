廣電推新措施抵制過度使用濾鏡　堅決抵制病態整容

近年內地廣電總局制定多個措施以整頓娛樂圈亂象，包括反對唯流量論﹑抵制違法失德人員﹑明星高價片酬﹑禁播偶像類養成節目等等，望令行業把好導向，傳遞正能量精神。而近日，廣電總局召開「電視劇創作座談會」會議，強調要堅決抵制過度使用濾鏡，反對以流量為標準選用演員等，要維持良好的市場秩序同行業生態。

內地廣電總局制定多個措施以整頓娛樂圈亂象，其中有反對唯流量論的措施。（肖戰微博圖片﹑迪麗熱巴微博圖片﹑肖戰微博圖片）

是次會議以「弘揚新風正氣，推出更多展現新時代精神氣象的優秀電視劇」為主題，有超過20家電視劇製作機構和部分廣電局﹑電視台相關負責人參與。在是次會議上制定了多個措施，要堅持清新質補，剛健有力的健康審美情趣，堅決抵制病態整容﹑娘炮審美﹑過度化妝﹑過度使用濾鏡，強調要認真把好演員選用，反對以流量為標準選用演員。

事實上，近年的確有許多電視劇﹑演員因為過度使用濾鏡的原因，而令不少網友棄劇，因為在視覺上顯得不夠真實。就好像劇集《雪中悍刀行》，背景調色顯得相當綠，而男主角張若昀在畫面上給人一種模糊感，而他的頭髮絲更顯出綠光，總體上暗色一片。還有劇集《一見傾心》使用的美顏濾鏡太厚，每個演員的皮膚零瑕疵﹑零毛孔，令他們的臉部表情演繹上來顯得不夠自然。

《雪中悍刀行》背景調色顯得相當綠。（微博圖片）

而劇集《只是結婚的關係》中，主演之一的鍾麗麗卧蠶被修圖不見了，令她的樣貌看起來相當奇怪。但後期她的卧蠶經過調整後再次出現，容貌才自然許多，而她亦在微博有留言表示：「原來離開卧蠶的我長個樣子。」還有楊洋﹑迪麗熱巴的劇集《你是我的榮耀》，因為濾鏡的問題而令楊洋的指甲亦變得看不見了，指甲蓋顯得相當模糊。

卧蠶被修圖不見了。（微博圖片）

另外，是次座談會中還提及古裝劇美術要真實還原所涉及歷史時期的建築﹑服裝﹑服飾﹑化妝等基本風格樣貌，強調不要隨意化用﹑跟風模仿外國風格樣式，還有堅決抵制收視這造假行為，建議規範有序的電視劇收視數據使用機制。

楊洋的指甲變得模糊。（微博圖片）