聲生不息｜曾比特最想同楊千嬅合作　自爆失戀會唱《我很快樂》

TVB與芒果TV聯手打造的音樂綜藝節目《聲生不息》大受歡迎，每集都組成不同歌手合作，讓觀眾大呼期待。而除了正片之外，節目還有未播花絮，原來曾比特（Mike）在失戀的時候會選擇唱歌，而巧合地所選唱的歌正是同隊隊員劉惜君的《我很快樂》，還即場哼唱讓她顯得相當害羞。

炎明熹﹑曾比特﹑劉惜君在最新一期中合作唱《失戀》 。（影片截圖）

在最新一期節目中，曾比特（Mike）﹑炎明熹（Gigi）﹑劉惜君組隊合作唱《失戀》，在接受訪問時導演組的問題相當犀利，讓Mike﹑Gigi非常緊張，畫面相當搞笑。而配合歌曲講到失戀的時候會做些甚麼，而Mike就表示：「我當然會聽歌，就是「我也不會難過，你不要小看我，有甚麼熬不過，大不了唱首歌…」當場唱起《我很快樂》這首歌，而該歌曲正是劉惜君的代表作，讓她頓時感到害羞，而她亦表示身邊好多人失戀都會唱這首歌，是熱門的失戀歌曲之一。

曾比特失戀會唱劉惜君的《我很快樂》。（影片截圖）

除此之外，問道最想和那一位歌手合作，Mike二話不說：「coco姐（李玟）是不會變的，就只能是coco姐，沒有其他了。」而他這個答案是大家預料之中，事關他早前已多次講過最想同李玟合作。聽到他這個答案，節目組當然不滿意，續問除了coco姐以及已經合作過的人，在女隊裡面你最想合作的一位？他表示：「最想合作楊千嬅姐。」而竟然不是答在其旁邊的Gigi同劉惜君，讓她們作狀甚為不快，Gigi表示：「我們先離開。」相當搞笑。

曾比特想同楊千嬅合作。（影片截圖）

眼見好像自己說錯話，Mike則強調是每一位都想合作，而再被問道你覺得炎明熹唱得好還是劉惜君唱得更好？他二話不說：「我最好。」頓時讓在旁的Gigi瞪大眼，顯得大感意外他如此回答。而Mike事後則幽默表示：「我好拽，沒有，她們都唱得好，因為她們在之前唱那個是《念親恩》，我就覺得好搭她們的聲音，所以我在調節我自己，怎樣去配合你們的聲音。」節目組每一個問題都相當犀利，令到他都顯得緊張，着急到流汗。

Gigi亦逃不過被問尖銳問題。（影片截圖）

而在旁的Gigi亦逃不過被問尖銳問題，節目組問道：「你會覺得跟魔動閃霸更有趣還是跟曾比特合作更有趣？」頓時令她顯得緊張：「我終於感受到你了。」而她亦非常聰明答他們髮型﹑風格﹑樣貌不一樣，反正他們就是很不同，冷靜分析讓節目組甚為滿意。