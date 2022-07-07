姚焯菲新歌有王菲葉蒨文撐場　原來TVB仲有十位未夠30歲美少女

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）日前推出新歌《#BFF》，在MV中Chantel以校服Look示人，做回平時的自己，更請來TVB兩大美女葉蒨文與王菲幫忙現身，畫面極有美感，為歌曲錦上添花。

點擊逐格睇Chantel《#BFF》MV：

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葉蒨文和王菲兩位與天后同名的女神，現時分別是29歲和26歲，依然青春。TVB作為一間擁有幾百名藝人的公司，每年都有不少女神級的人馬加入，30歲以下的半新人絕對是未來潛在花旦，所以一定要好好培養，給她們更多的機會。

以下立即為大家找出TVB 30歲以下的女神，其實真係好多！👇👇👇

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