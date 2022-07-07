泰國翻拍《夫妻的世界》　24歲混血女星演「最美小三」唔輸韓韶禧

由金喜愛和朴海俊主演的狗血韓劇《夫妻的世界》，於2020年播出之時不斷刷新收視紀錄，獲外界激讚超越BBC原作《Doctor Foster》，而在劇中飾演拆散男女主角的「最美小三」韓韶禧更成功憑劇一炮而紅，現時已一躍成為韓國最當紅的女演員之一。近日泰國宣布翻拍《夫妻的世界》，主演陣容亦受到外界關注，擔任泰版「最美小三」一角的是現年24歲的Patricia Tanchanok Good，論外貌和身材絕對不輸韓韶禧。



泰國宣布翻拍《夫妻的世界》，海報於近日正式公開。（Twitter圖片）

泰國3台（CH3）近日宣布《夫妻的世界》由45歲女星Ann Thongprasom和40歲男星Ananda Everingham擔任泰版金喜愛和朴海俊，而泰版韓韶禧的人選則份外受到外界的關注，結果由由3台旗下的英泰混血女藝人Patricia擔任。

韓韶禧因該劇而一炮而紅。（《夫妻的世界》劇照）

擔任泰版「最美小三」一角的是現年24歲的Patricia Tanchanok Good。（Instagram：@patriciagood）

1997年出生的Patricia於13歲出道，年紀輕輕就已經拍過多部電視劇，代表作有《雙重命運》、《烈火情牢》和《雲霄之戀》等，直到她於去年在《轉學來的女生第二季》中飾演車禍肇事千金「米妮」而令觀眾留下深刻印象。身為英國和泰國混血兒的Patricia，除了有深邃的五官之外，身高170cm的她更擁有超高挑身形，因此受到不少大品牌的青參與多個廣告拍攝，外形拍得住一班時尚名模。

Patricia身高170cm，是一名英國和泰國混血兒。（Instagram：@patriciagood）

Patricia出道至今共承認過兩段戀情，她於2017年與男歌手Peach Pachara承認戀情，但於2019年分手，最後即與身家過百萬的富商Note Vises Rangsisingpipat拍拖，她更於上月接受男友的求婚，24歲就準備步入人生的另一階段，準備成為幸福少奶奶。

Patricia出道至今共承認過兩段戀情，她於2017年與男歌手Peach Pachara承認戀情，但於2019年分手。（網上圖片）

Patricia上月接受身家過百萬的富商男友Note的求婚。（Instagram：@patriciagood）

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