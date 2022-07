現年40歲的陳法拉近年在荷李活發展不俗,去年她主演Marvel電影《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)之後更是名氣十級跳,名利雙收。她有份主演的HBO劇集《迷離劫》(Irma Vep)現時正在熱播中,早前法拉以一身女僕裝現身引起極大關注,昨日(4/7)在最新的第五集中又以女飛賊造型登場,形象百變,充滿新鮮感。



陳法拉近年在荷李活發展不俗。(Instagram:@falachenfala)

她在劇中蒙着臉穿上一件黑色連身的緊身衣,雖然望落去詼諧感十足,不過卻突顯出法拉玲瓏有致的好身材,極幼的纖腰相當搶眼,完全不像一女之母,獲網民大讚:「好型」、「忍者法拉」、「你很棒」。

陳法拉扮女飛賊,造型超百變。(Instagram:@falachenfala)

