非常律師禹英禑︱朴恩斌曾拒拍劇組苦等1年　29歲已拍逾40部作品

韓劇《非常律師禹英禑》開播僅4集，收視已急升近5倍至5.190%，香港Netflix排行榜也擠身第4位，榮升2022年黑馬韓劇。其中飾演患有自閉症譜系障礙，但IQ卻高達164的律師「禹英禑」的朴恩斌，憑着精湛的演技治癒觀眾，今天就來與讀者一同認識這位資深演員。



朴恩斌最近因《非常律師禹英禑》爆紅。（劇照）

朴恩斌於1992年生，今年即將30歲的她早於4歲就開始擔任童裝模特兒，6歲正式以童星身份參與《白夜3.98》出道，至今已是擁24年經驗的大前輩。朴恩斌曾於2002年以首名平民的身份踏足北韓領土，當時為慶祝南北韓京義．東海線鐵路動工，她與另一名演員拍攝了相關的宣傳短片，紀錄了歷史性的一刻。直至2005年，朴恩斌因Samsung廣告而爆紅，她當時清秀的美貌成功引起了關注。

朴恩斌是首平民的身份踏足北韓領土南韓平民。（KBS）

通過Samsung廣告，朴恩斌憑清秀美貌而引起關注。（網上圖片）

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朴恩斌出道以來拍攝過多部古裝劇，包括《明成皇后》、《太王四神記》和《善德女王》等，因而又有「史劇女王」之稱。她自少就飾演過宋智孝、韓志旼、宋玧妸和金荷娜等的童星角色，算是另類的女神收割機。雖然中間曾經歷過一段不温不火的時期，但直至2019年朴恩斌終於憑《奇蹟拍檔》成功擺脫童星的印象，翌年獲得了《畫梅獎》和《SBS演技大賞》的提名。去年一部《戀慕》更是讓她事業走上新高峰，一次過勇奪《KBS演技大賞》的視后、人氣獎和最佳情侶獎。

朴恩斌去年於《戀慕》的演技獲大眾認證。（劇照）

朴恩斌雖然童年就投身演藝圈，但她一直沒有忽略學業。成功考入西江大學心理學系外，她更在幾乎不缺席的情況下輔修新聞放送系，用實力證明是學霸一名；除了學業，朴恩斌亦擁非凡的音樂天賦。由於自中學起對小提琴產生濃厚興趣，因此大學時期加入了管弦樂團，她亦曾於《你喜歡布拉姆斯嗎？》中大曬小提琴實力，展示才女一面。

朴恩斌除了是學霸也是音樂才女。（劇照）

「禹英禑」一角讓朴恩斌爆紅，但原來她曾為了想通過《戀慕》挑戰男扮女裝而拒絕過此劇。不過《非常律師禹英禑》劇組並沒有放棄朴恩斌，苦等了足足一年再向她提出邀請，最終朴恩斌被誠意打動了。有指朴恩斌曾擔心自己無法完美演出自閉症的角色，也是她其中一個拒拍的原因，但導演卻相反試鏡時一句對白就決定非朴恩斌不可，相信觀眾都十分感謝劇組的堅持，讓朴恩斌遇上「禹英禑」一角。

為了朴恩斌，劇組苦苦等了一年，證明導演眼光獨到！（IG/@eunbining0904）

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