蕭亞軒被批巫婆鼻後再曬100%素顏照　被狗咬完整疤痕曝光網民心疼

蕭亞軒於2021年2月不慎遭愛犬Gemi咬傷臉部，日前於Instagram上曬出自拍照並用英文寫道「這是我被Gemi意外咬傷後素顏的樣子，但我還是有戴假睫毛啦」，更以Hashtag標記「純淨」、「臉」、「自己」、「活在當下」等字眼，再搭配照片上燦爛的笑容以及嘟嘴的動作，散發出滿滿的正能量。



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蕭亞軒自去年被Gemi咬傷後，動了多次手術，更花一年的時間來克服臉上的疤痕，讓粉絲們相當心疼，如今能勇敢PO出自己的素顏照，超正面的形象吸引眾多網友留言「親愛的～你怎麼樣都很美」、「超美的，你回歸超開心的」、「不管怎樣都很美」、「你素顏或淡妝就很美了」。

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日前驚喜現身第33屆金曲獎的蕭亞軒，日前被外界質疑是否整容過度導致巫婆鼻，面對網民議論紛紛，她也曾大方承認有縫過雙眼皮，日前發出自拍貼文，更有網友留言力挺：「你的鼻子真的就是這樣，不懂酸民為何酸而酸，做自己好自在」、「不需要證明任何給酸民看」、「不管怎樣都愛你」。

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