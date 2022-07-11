聲生不息｜寫千字文感謝節目收穫友誼　曾比特：我多了17組家人

無綫與內地芒果tv合辦的音樂節目《聲生不息》已經完美收官，而因為節目紅遍大江南北的曾比特（Mike）亦非常依依不捨，更在微博寫下長文感謝這段時間裡幫助他的人，並揚言收穫了一份難能可貴的友誼。

《聲生不息》已經完美收官。（《聲生不息》微博圖片）

因為《聲》節目令Mike打開內地市場，特別是在第一場對決戰演唱《初戀》，活潑可愛的感覺，讓觀眾對他這個爆炸頭印象深刻。而正因為這首歌在初舞台時勇奪最受歡迎金曲全場排名第一歌曲，而令他增加了信心，Mike表示：「當《初戀》成為大家投選第一時也令我很驚喜，從未想過有這樣的一個可能性發生在我身上，也給了我很大的信心。」

《初戀》奪最受歡迎金曲全場排名第一歌曲。（曾比特微博圖片）

而在這三個月時間裡，Mike的團隊同事亦幫助他不少，他表示：「這是我人生第一次參加內地節目，也有很多不懂的地方，感謝每一個同事一直以來對我的照顧，可能有很多事情我自己也不太明白，也不太懂，感謝你們無論是大事小事對我的包容和接納，讓我感受到團隊的溫暖。」還有他亦感謝主持人何炅同王祖藍，在這一段時間一直照顧他。

曾比特感謝何炅同王祖藍，在這一段時間一直照顧他。（《聲生不息》微博圖片）

在節目中Mike經歷了和多位歌手合作，他亦遂一點名感謝他們，包括合唱《單車》的林子祥，感謝他讓自己明白到原來唱歌的情感往往不需太多花巧的東西。還有合唱《夏日傾情》的安崎，感謝她讓他變成唱跳歌手，還有合唱《Monica》的Coco（李玟），感謝她在音樂上支持他的想法等等。

感謝Coco在音樂上支持他的想法。（曾比特微博圖片）

除了因節目收穫知名度之外，更多是收穫了一份同眾歌手的友誼：「這是我人生第一次參加長達三個月的錄影 ，也在這裏，我多了17組家人 ，節目在這一刻完結了，但大家的友誼會長存。走到這裡，得到大家的肯定是一份令我很鼓舞的事，聲生不息這個大家庭，要分享的感受有太多太多，打了一個晚上也不夠去表達我的感受，多謝每一個收看節目的人，多謝每一個喜歡這個節目的人，多謝每一個喜歡我們的人，在這裏收穫得更多的是這份難能可貴的友誼，感謝你們！」當然他也不忘感謝支持他的粉絲「爆炸糖」，讓他更有動力去做音樂：「有你們的支持和鼓勵，我才可以走到這裏。你們的意見我是看到的，我也有仔細看的，很感恩你們的出現。經常看到有人說，我溫暖了你們，但其實是你們溫暖了我，讓我有更加大的動力去繼續做我想做的，多謝你們。」

曾比特亦不忘感謝粉絲。（《聲生不息》微博圖片）