聲生不息｜李健震胸肌被封「猛男書生」　李玟睇得開心遮臉大笑

TVB（無綫）與芒果TV合作舉辦的音樂綜藝《聲生不息》大受歡迎，而在最新一期中李克勤嘗試唱跳帶給觀眾新鮮感，果不然獲得好成績贏了對手劉惜君曾比特﹑炎明熹合作的《失戀》。而不講不知原來為了跳舞李克勤訓練了一星期，他在近日播出的節目彩蛋中表示跳一次唱跳就夠，因為實在太累了。

李克勤在節目上嘗試唱跳。（影片截圖）

李克勤太空漫步好型。（影片截圖）

有收看最新一期《聲》節目的都知道，李克勤﹑李健﹑魔動閃霸組隊唱跳《雨夜的浪漫》帶給觀眾不少驚喜，事關李克勤在舞台上展現舞姿， Solo時舞蹈流蜴齊舞又相當整齊，整個表演活力四射，舞台氛圍感相當重。而為了是次唱跳李克勤訓練了一星期舞蹈，在男隊休息室中林子祥就激讚他是次表演相當精彩，但背後他下了不少苦功，李克勤表示：「因為練了一個星期，你都知道我不是專門這方面的，CoCo（李玟）可能一天就搞定了，我練了一個星期。昨晚回來我的腰痛到「飛起」，做一次就夠了。」可見是次的唱跳對他來說是不簡單的。

林子祥對李克勤的唱跳讚不絕口。（影片截圖）

另外，在節目中勝出多場對決戰的李健，原來他是一位原始通訊者，到目前為止都沒有微信等社交軟體，他表示：「生活也不需要。」而有其他人則表示有微信會比較方便些，工作﹑分享文件等都方便快捷，但他則表示：「其實我經常上網，我有個大的平板電腦，我都不知道怎麼用社交軟件。」如果有工作需要聯繫的話，一切都由他太太負責。

原來李健是一位原始通訊者。（影片截圖）

而當全隊準備用餐的時候，李健則揚言不吃，此時Coco （李玟）就表示他不吃是要維持好身材，相當搞笑。而在旁的魔動閃霸成員就叫李健表演一下胸肌，而他亦完全不介意解開西裝外套震動胸肌，非常自信帥氣，令所有人都驚訝連連，而Coco更看得開心笑得不亦樂乎，馬賽克樂隊成員更稱他為「猛男書生」。

李健震動胸肌。（影片截圖）

Coco看得開心笑得不亦樂乎。（影片截圖）

事實上，李健外表看起來溫文儒雅，而且唱歌時優雅非常，歌聲唯美，將流行與古典完美結合，聲音令大家聽得舒服，所以令他有「音樂詩人」之稱。而平日的他更是一位愛喝茶﹑愛健身的男人，訓練出壯碩的好身材，在視覺上讓人有衝突感，絕對是一位非常自律優秀的男明星。

李健有健身習慣。（影片截圖）