非常律師禹英禑︱28歲姜泰伍演暖男爆紅　將成入伍前最後作品？

由朴恩斌、姜泰伍和姜其永主演的黑馬韓劇《非常律師禹英禑》討論度持續，除了完美演繹患自閉症天才律師「禹英禑」的朴恩斌外，飾演男主角「李濬浩」的姜泰伍也因此而爆紅，不少劇迷都被他暖男的人設圈粉成功。



姜泰伍成功憑《非常律師禹英禑》「李濬浩」一角爆紅。（劇照）

1994年生姜泰伍的今年已28歲，他於2013年以演員男團5urprise一員出道，曾與徐康俊和孔明是隊友，首部出演的作品則是同年網劇《放學後福不福》。組合隨着2020年完約解散，對比徐康俊等早於2015年就通過《奶酪陷阱》為人熟識，姜泰伍的起步算是較慢。

姜泰伍曾以演員男團5urprise活動過，徐康俊也是成員之一。（FATAGIO）

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姜泰伍通過《非常律師禹英禑》爆紅前，他也曾出演過不少人氣韓劇，包括《Run On》、《某一天滅亡來到我家門前》和《三十九》等。他更於2019年憑《綠豆傳》中的反派奪得了《KBS演技大賞》的男新人獎，可惜討論度未算高。直至遇上「李濬浩」一角，姜泰伍憑帥氣外表，以及細心照顧朴恩斌的暖男人設成功攻陷女粉絲的心。

姜泰伍曾經憑《綠豆傳》中的反派奪得了男新人獎，成功他的代表作之一。（劇照）

姜泰伍的關注度和人氣上升，但今年韓國年齡達29歲的他卻即將要面對兵役大限。姜泰伍在訪問中提及，拍攝《非常律師禹英禑》的半年間只是集中在拍攝上，因此沒有刻意帶着「可能是入伍前最後作品」的心情去拍，一直沒有實感。不過他表示作為韓國男人，因此一定會到軍隊報到。暫時姜泰伍未知這部作品會否是短期內的告別作，相信剛入坑的粉絲必已相當不捨。

未知《非常律師禹英禑》會否是姜泰伍的入伍暫別作呢？（網上圖片）

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