聲生不息｜微博粉絲比炎明熹多　曾比特留內地參加大型真人騷？

無綫（TVB）與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》大受歡迎，日前十二期節目已經完美收官，不少內地網友都相當關心因節目而走紅的曾比特（Mike）同炎明熹（Gigi）的動向，可見他們在內地是多麼的受歡迎。

曾比特同炎明熹因為節目打開內地市場。（《聲生不息》微博圖片）

在《聲》節目的初舞台上，Mike演唱《初戀》驚艷眾人，音色高且響亮，活潑可愛感滿滿，令大家對這個爆炸頭開始印象深刻。從最初微博粉絲人數破5千人追蹤，到現在超過90萬人追蹤，升幅非常大，可見Mike是多麼深受喜愛，完全打開了內地市場。

曾比特傳會參加《披荊斬棘》。（曾比特微博圖片）

雖然《聲》節目已結束，不過他應該暫時未能回港，事關傳出他還要參加芒果TV的另一檔綜藝節目《披荊斬棘》（前稱：《披荊斬棘的哥哥》）。雖然節目還未官宣，不過網上已經公開了許多節目的路透照，當中包括Mike進出節目錄影，在不被淘汰的情況下預計進行約三個月時間的錄製，看來會忙到年尾，而在12月份芒果TV都會舉辦跨年演唱會，受歡迎的 Mike亦被猜測會受邀，事關第一季《披》節目中，有多位哥哥成員受邀出席跨年演唱會，相信Mike暫時有一段時間都未能回香港。

曾比特被捕捉現身《披》節目錄製。（微博圖片﹑曾比特微博圖片）

同樣地受歡迎的Gigi微博追蹤人數從6萬，升幅至目前的超過60萬人，可見大家對她是多麼的喜愛。在內地近四個月的她，接下來會回港，事關有消息指出她將會在七月十七日出席一個商場活動，而且該商場亦已公開活動海報，令一班在港的粉絲相當期待，未知是次Gigi回港會停留多久呢？

Gigi即將回香港。（IG：@apmhk）