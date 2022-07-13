中國好聲音｜李克勤唔返港天價再做導師　梁靜茹成第四位女導師

內地皇牌音樂選秀節目《中國好聲音》一向受歡迎，而全新一季的《中國好聲音2022》亦即將到來。據台灣媒體報導指，今年確定加盟的導師除了有李榮浩﹑李克勤﹑廖昌永續留任之外，節目亦請來「情歌天后」梁靜茹，她是該節目開播11年來的第四位女導師，還有「天王」劉德華擔任見證人，節目未播已經引來網友們期待。

有報導指廖昌永﹑李榮浩﹑李克勤續留任。（廖昌永微博圖片﹑李榮浩微博圖片﹑李克勤微博圖片）

據台灣媒體報導指，梁靜茹目前在內地已經完成隔離，她亦有在微博發文表示：「今天聽了一些深刻的聲音，悸動原來就是長這個模樣。」相信她聽見了不少好聲音打動她。而她是繼那英、張惠妹、李宇春之後的第4位節目女導師，她到底會以甚麼標準挑選學員呢？網友們非常期待。

梁靜茹的加盟令大家好開心。（梁靜茹微博圖片）

另外，剛完成錄製《聲生不息》的李克勤，據媒體報導指節目組是出動8位數酬勞誠意邀請他，另指有傳今季的《中國好聲音》是以港樂為主題，可以為廣東歌出力，所以打動他令他留任。而節目錄製時間較長，估計他會在內地多逗留近三個月時間。面對新節目的來臨，他亦在微博表示：「一個章節的結束就是另一個章節的開始，我的身份亦將由克勤隊長變成克勤老師，新一波挑戰即將開始。」

李克勤近一年都在內地。（李克勤微博圖片）

節目的導師陣容吸引之外，今年還請來「天王」劉德華做見證人，令一眾網友相當興奮，猜測不知道他會不會有表演呢？而節目亦傳在8月份正式錄製，11月份會迎來總冠軍賽，大家就拭目以待。

有報導指節目會請來「天王」劉德華做見證人。（影片截圖）