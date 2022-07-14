聲生不息｜炎明熹爆彩排唱《蜚蜚》狂破音超尷尬：想逃離現場

不經不覺無綫（TVB）與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》已經完美收官，因節目而走紅的炎明熹（Gigi）亦非常不捨，趁離開湖南長沙時就在微博貼千字文寫下對這段旅程的感受，原來不講不知她在初舞台演唱《蜚蜚》展現高水準的表演背後，原來彩排時經常破音令她當下相當尷尬，更揚言想逃離現場。

《聲生不息》已經完美收官。（炎明熹微博圖片）

作為新人能參加如此重大的綜藝節目，絕對令Gigi相當難忘，在節目經歷了101天，對於所發生的大小事，她都記在心中。原來在初舞台演唱《蜚蜚》展現超強實力的她，竟在連續兩日的彩排中破音，令她相當尷尬恨不得逃離現場，她表示：「第1天去彩排的时候，唱《蜚蜚》常常破音到第2天時仍是如此，當時很想逃離現場，非常尷尬，讓所有工作人員第1天認識或見到我就聽到了破音，真的是形象破裂。但是他們都沒有說我，反而還彭勵我，其實我很清楚自己是咋回事，所以我很失落的坐車回去了，整個過程我就像是魂魄丢了。」所幸在正式演唱的時候，她交出了好成績，轉音﹑高音等技巧令人咋舌，初舞台以56分勝出魔動閃霸帶來的《卡拉永遠OK》（44分）。

原來演唱《蜚蜚》的背後，她已經連續走音兩天。（影片截圖）

而對於與不同歌手合唱的點滴，Gigi亦相當難忘，原來她在第二場同楊千嬅合作唱《勇》，全靠是Coco（李玟）的撮合：「那時候我也是一如既往的懵坐在我們的班房，其實我是極想跟千嬅姐唱的，但不敢說，所以後來當Coco姐撮合我們一起唱的時候，真的很激動！」還有與劉惜君合唱《念親恩》，而這首歌原來是Gigi一意孤行想唱，但完全沒有人挑選，是劉惜君主動站出來表示同她合唱，最後才能完成表演，她非常感動的表示：「我是一個沒有太多太多想法，但有想法又會堅決堅持的人，所以她的出現簡直是救了我。」

還有同魔動閃霸合唱《我鍾意》，他們的帶動令Gigi充滿信心同開心，同葉倩文﹑周筆暢合唱《談情說愛》，兩位前輩對音樂的想法﹑玩法還有教導，令她感到窩心，同安崎﹑糖妹合唱《我的驕傲》感到好新鮮等等，這一切一切的合作，令她非常難忘。

同劉惜君合唱《念親恩》感動人心。（影片截圖）

同魔動閃霸合唱《我鍾意》令Gigi充滿信心同開心。（影片截圖）

而除了感謝多位歌手之外，Gigi亦非常感謝曾志偉，在她猶豫要不要參加節目時，他的一番說話打動了她，曾志偉表示：「如果妳是我的女兒，我就一定強烈建議妳参加這個節目，這將是妳最好的鍛鍊，亦會是永生難忘的回憶。」果不然Gigi的選擇是沒有錯的，這一次的節目讓她獲益良多：「真的很感謝上天賜予了我機會，謝謝讓我經歷這樣的一趟旅程，我很不想離開這個熱鬧的大家庭，但我相信我們一定一定會再相見。」

Gigi相當感謝曾志偉的支持。（《聲生不息》微博圖片﹑葉志明攝）

目前Gigi已啟程離開了長沙，回港後的她亦準備以最好的狀態見粉絲，事關有商場已經公開了活動海報，在 7月17日她會在觀塘出席活動，屆時相信會人山人海，只為見她一眼。

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Gigi隔了多個月終回港（IG：@apmhk）