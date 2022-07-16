台網紅揭羅志祥「形象極渣」憑乜成功洗底鹹魚翻生：反觀許志安…
撰文：中天快點TV
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羅志祥（小豬）2022回歸能量持續爆發，還在7月9日重返台北小巨蛋開唱，全場更是座無虛席，可見人氣依舊相當炙熱，他還在演唱會上驚喜宣佈將在11月12日唱進高雄巨蛋，高雄場次7月13日開賣後也創下亮眼成績！。
即使羅志祥成功鹹魚翻生，仍有不少網友認為羅志祥遭爆劈腿前女友周揚青後，竟能再度重返演藝圈一事感到相當驚奇。對此，台灣網紅「廣告小妹」也發表看法：「預料之中。」
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廣告小妹近日發文透露，先前和網友聊起羅志祥的復出、花蓮跨年晚會的盛況時，其實就已為羅志祥重返演藝圈一事鋪路，因此13號傳來高雄巨蛋演唱會票熱賣的消息，也在預料之中。不過，廣告小妹也認為，或許是大眾續經歷了吳亦凡、王力宏的「洗禮」，「回頭再看羅志祥，沒有那麼面目可憎了，在面對指控時，他直接放棄掙扎認錯，後續也很低調。」
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廣告小妹強調，自己不是羅志祥的粉絲：「但我希望他能好起來，他時間管理的天賦相信還是在的，用在其它地方，會是一條好漢。」還在文末逗趣點名因逃稅遭封殺的大陸藝人鄧倫，以及同樣因出軌而毀了形象的許志安：「我的鄧倫啥時可以復出啊？看流量小生演戲看得我頭好痛」、「不得不佩服香港藝人們，說沉就沉，許志安安靜到現在。」
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PO文曝光後頓時掀起熱議：「只能說力宏神助攻，沒比較沒傷害，羅沒家庭沒小孩，感情糾紛你情我願」、「台灣社會對有錢有勢或有名的更生人總是特別友善」、「差在他未婚而且運動的人是同意的，他對不起的只有周揚青。也可能是跟宏和凡比較後，真的是小巫見大巫吧！」
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