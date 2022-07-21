《還魂》殺入Netflix 10大爆紅！陸網民鬧抄襲：仙俠劇鼻祖是中國

南韓金牌編劇姐妹檔「洪氏姊妹」洪貞恩、洪美蘭曾寫出《德魯納酒店》、《我的女友是九尾狐》、《大話妹》等熱門劇，近日攜手李宰旭、庭沼珉、劉俊相推出架空歷史的古裝奇幻武俠劇《還魂》引起話題。



劇集首播後，精美特效與奇特的世界觀便獲得許多觀眾讚賞，不過，卻引發大陸網友不滿，認為仙俠劇的鼻祖是中國，痛批洪氏姊妹抄襲。

【圖輯】不止大陸網民鬧爆抄襲！連韓網亦出現質疑聲浪 點圖放大看Netflix爆紅韓劇《還魂》出事位👇👇👇

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《還魂》背景設定在不存在真實歷史上的「大湖國」，主角是一群能操控天氣的術士，劇情提到古老禁忌的「還魂術」等奇幻設定，雖然不是南韓第一次推出武俠類型的電視劇，不過投入鉅資打造的壯觀特效卻可以說是前所未有，而這也讓一向以武俠古裝劇為傲的大陸網友相當不滿，認為《還魂》有抄襲嫌疑，而韓網上也出現了質疑聲浪，點出劇中男女主角的主僕設定、男主角一開始是不能修行之人、培養修行者的書院等，都跟陸劇《將夜》相似。

韓劇《還魂》殺入Netflix 10大排名。（截圖）

事實上，洪氏姊妹的《德魯納酒店》先前就曾被質疑抄襲陸劇《東宮》、日漫《XXX Holic》，另一部作品《花遊記》也疑似嫖竊了網路小說《愛遊記》，對此，大陸網友砲火全開，直批「仙俠劇我們可是鼻祖，死棒子亂偷」、「這算是偷文化吧」、「之前酒店那部不是還抄《東宮》嗎？常規操作了」、「互抄吧，韓劇抄襲中國劇情，中國綜藝抄襲韓綜，半斤八兩」、「沒有文化底蘊，拍出來的就是四不像」。

【同場加映】內地劇100%複製《金秘書為何那樣》被鬧爆 盤點16個抄襲韓國節目（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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