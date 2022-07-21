吳慷仁喺香港街頭因1件事俾警察截查網民勁擔心：特別的經驗…

台灣藝人吳慷仁出道多年，曾參與多部知名影視作品，不僅在2016年憑《一把青》拿下金鐘視帝殊榮，還以電影《白蟻-慾望謎網》抱走「第19屆台北電影節」最佳男主角寶座，實力備受肯定。



不過吳慷仁最近忙個不停，才剛從馬來西亞結束拍攝就又飛往香港，而他也經常透過社交平台分享工作、生活日常，沒想到他竟自爆日前在香港街頭遭警察截查，讓大批粉絲擔心不已…（點圖放大了解👇👇👇）

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吳慷仁外遊後，就不時透過社交平台分享享受當地生活的點滴，先前在馬來西亞時不只熱愛穿著人字拖、拿著外帶凍飲到處走，如今在香港的他也熟悉了搭地鐵通勤的日常。不料，吳慷仁日前就發文透露，自己在香港街頭閒逛時，由於需要為角色練習行走姿勢，而讓走路模樣變得有些怪異，沒想到卻因此遭當地警察截查：「加上黑點？藍白色人字拖？短褲？駝背？等等…但也是人生第一次。」

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不過，吳慷仁也透露，截查的警察態度頗客氣，也因為他會說一些廣東話而感到相當驚訝，雙方就此聊了起來：「也互相說了句辛苦了，彼此道別～特別的經驗！」另外，由於「第40屆香港電影金像獎」才在7月17日舉辦，而吳慷仁也在文末分享看完金像獎的心情：「很感動，電影能繼續拍，總是有人默默支持與付出！」

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