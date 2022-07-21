吳慷仁喺香港街頭因1件事俾警察截查網民勁擔心：特別的經驗…
撰文：中天快點TV
出版：更新：
台灣藝人吳慷仁出道多年，曾參與多部知名影視作品，不僅在2016年憑《一把青》拿下金鐘視帝殊榮，還以電影《白蟻-慾望謎網》抱走「第19屆台北電影節」最佳男主角寶座，實力備受肯定。
不過吳慷仁最近忙個不停，才剛從馬來西亞結束拍攝就又飛往香港，而他也經常透過社交平台分享工作、生活日常，沒想到他竟自爆日前在香港街頭遭警察截查，讓大批粉絲擔心不已…（點圖放大了解👇👇👇）
+2
吳慷仁外遊後，就不時透過社交平台分享享受當地生活的點滴，先前在馬來西亞時不只熱愛穿著人字拖、拿著外帶凍飲到處走，如今在香港的他也熟悉了搭地鐵通勤的日常。不料，吳慷仁日前就發文透露，自己在香港街頭閒逛時，由於需要為角色練習行走姿勢，而讓走路模樣變得有些怪異，沒想到卻因此遭當地警察截查：「加上黑點？藍白色人字拖？短褲？駝背？等等…但也是人生第一次。」
【圖輯】點圖放大逐格睇賈靜雯吳慷仁《媽，別鬧了！》床戲👇👇👇
+14
不過，吳慷仁也透露，截查的警察態度頗客氣，也因為他會說一些廣東話而感到相當驚訝，雙方就此聊了起來：「也互相說了句辛苦了，彼此道別～特別的經驗！」另外，由於「第40屆香港電影金像獎」才在7月17日舉辦，而吳慷仁也在文末分享看完金像獎的心情：「很感動，電影能繼續拍，總是有人默默支持與付出！」
【圖輯】吳慷仁全裸曬肌挑戰大尺度戲份！點圖放大看《媽，別鬧了！》花絮👇👇👇
+9
吳慷仁低調看舞台劇支持朱柏康 自爆已為對方獻出兩個第一次？媽別鬧了｜吳慷仁為Netflix台劇博到盡！全裸挑逗賈靜雯惹人遐想台灣影帝吳慷仁搭港鐵識用八達通勁貼地 叫偶遇粉絲跟他說廣東話吳慷仁拍Netflix台劇床戰賈靜雯 預告直迫三級卻未被Youtube下架華燈初上│吳慷仁學穿高踭鞋演寶寶 傳與女友邵雨薇有計劃結婚華燈初上第二季｜郭雪芙黑化投吳慷仁旗下 林心如「光」店現危機
延伸閱讀：
快訊／丟丟妹直播澄清「沒添加磷酸鹽」…霸氣保證：若超標我自己扛！
【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】