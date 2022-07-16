媽別鬧了｜吳慷仁為Netflix台劇博到盡！全裸挑逗賈靜雯惹人遐想

台灣資深女星比莉、賈靜雯、柯佳嬿、寇世勳、吳慷仁、林柏宏、曾莞婷主演的Netflix愛情喜劇《媽，別鬧了！》本週將上架，日前搶先推出吳慷仁花絮「全天下最自戀學長篇」，影片中吳慷仁不僅秀出好身材，甚至有一幕床戲裸上半身雙手被綁在床頭的畫面，讓吳慷仁也不禁嘆「大尺度！大尺度！」與賈靜雯的「特殊癖好」互動也引人遐想，導演李俊宏更封吳慷仁為「天生的調教師」。



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在花絮影片中可見吳慷仁飾演的學長家中，滿滿的自畫像、巨型尺寸的沙龍照，讓賈靜雯受不了表示：「這種就是極度自戀，一般如果看到這種類型，真的不會想靠近他，好可怕，這種類型如蓉（賈靜雯戲名）會喜歡，但靜雯不會喜歡，靜雯無法（接受）。」吳慷仁在《華燈初上》飾演寶寶的表現讓觀眾印象深刻，到《媽，別鬧了！》中更搖身一變成為擁有「自戀型人格」特質的學長，與賈靜雯飾演的如蓉將有一場轟轟烈烈的愛情。

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對此，吳慷仁表示：「我真的不記得我在演什麼，這個角色人物真的沒有邏輯，而且其實那時候很錯亂，同時在演《華燈》的寶寶，有點人格分裂，在《媽，別鬧了！》沒什麼包袱，編劇常常神來一筆，有些橋段因為太荒謬我自己都會笑場，蠻好玩的。」談起武打戲，吳慷仁說：「那一陣子運動量蠻大的，我那時候剛拍完《我沒有談的那場戀愛》急速瘦身，靠很多運動，體脂也降的很低，是人生巔峰。」

問及與賈靜雯的床戲，吳慷仁也笑說：「那些戲真的蠻害羞的，因為學長太不正常了，我沒辦法給他一些合理的反應，也會一直接受她的讚美，整個過程拍的心情很好，跟她對話三句就有兩句是稱讚我，她很厲害都不會吐，其實我真的很想跟靜雯拍正常的戲，但一直沒辦法，有點可惜。」

《媽，別鬧了！》於2022年7月15日Netflix全球獨家上線。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】